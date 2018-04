Temperature nettamente sopra la media primaverile in tutto il nord Italia grazie all’anticiclone Apolllo che “invaderà” l’Italia per una decina di giorni.

Finalmente un fine settimana caldo e soleggiato. Forse troppo. In tutta Europa si stanno infatti registrando temperature sopra la media.

Le temperature rimarranno stazionarie per tutto il fine settimana.

Caldo in tutta Italia.

Ecco quanto spiega della situazione italiana 3B Meteo:

“Le temperature aumenteranno soprattutto sui settori interni del Nord e sui fondovalle alpini, tanto che si potranno superare i 26°C su molte località della Valpadana (da Bologna a Torino) e fino a 27/28°C su città come Bolzano e Trento. Rialzo termico anche al Centro, fino a 24/25°C sulle tirreniche mentre sulle coste adriatiche non si andrà oltre i 20°C a causa della ventilazione orientale. Situazione pressoché stazionaria al Sud, alle prese con una certa instabilità diurna; le massime si aggireranno sui 19/22°C salvo punte superiori in Campania. Clima quasi estivo sulle Alpi, fino a 22/23°C a 1000m e circa 17/18°C a 1500m”.