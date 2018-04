Meteo Lombardia: pioggia per i prossimi 4 giorni. Una perturbazione Atlantica in vero stile primaverile è arrivata sulla Lombardia e porterà pioggia fino a giovedì.

Meteo Lombardia: pioggia per i prossimi 4 giorni

Lo avevamo preannunciato e infatti il maltempo non si è fatto attendere. Saranno quattro giorni di pioggia quelli che ci attendono da oggi fino a giovedì. Ovviamente non continua, ma intermittente e intervallata anche da lunghe pause asciutte con cieli prevalentemente coperti o nuvolosi. A comunicarlo è il Centro Meteorologico Lombardo.

Oggi, lunedì

Oggi in particolare avremo piogge fino in tarda mattinata. Nel pomeriggio il tempo dovrebbe essere meno piovoso e più asciutto mentre verso l’inizio della serata e durante le ore notturne sono previste nuove precipitazioni. Temperature tra 10 e 13 gradi.

Domani e dopodomani, martedì e mercoledì

Domani ancora cielo nuvoloso con piogge già dal mattino. Durante la giornata non si esclude qualche pausa, specialmente nel pomeriggio. Temperature tra 9 e 12 gradi. Mercoledì invece le precipitazioni saranno sparse e intense su tutta la Regione.

Giovedì e tendenza

Giovedì ultima giornata di maltempo: le piogge si concentreranno in particolare nella mattinata mentre nel corso della giornata ci sarà spazio per qualche timida schiarita. Temperature tra 10 e 14 gradi.

Da venerdì il tempo dovrebbe gradualmente migliorare per stabilizzarsi completamente nel weekend che si preannuncia in netto stile primaverile.

Nel resto d’Italia, temperature in decollo

Firenze, Napoli, Bolzano, Roma: la colonnina di mercurio è in salita, fra i 24 e i 25 gradi, addirittura. In Liguria e Sardegna siamo a quota 21 gradi, la Sicilia attorno ai 20. Ma non se la passano male neppure Emilia e Veneto a 19 gradi.