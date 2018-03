Meteo Pasqua 2018, la settimana Santa prevedere cielo variabile con temperature in rialzo, anche se nel fine settimana una perturbazione porterà maltempo al Centro-Nord.

Meteo Pasqua 2018 ancora incerto

Una nuova perturbazione chiuderà il mese di marzo. Prevista instabilità soprattutto al Centro Nord. Ma per Pasqua e Pasquetta la situazione è prevista in miglioramento anche se su quest’ultimo periodo la previsione è ancora da confermare. Dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature in rialzo, mercoledì una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi provocando sui rilievi qualche nevicata e una nuvolosità diffusa su tutto il Nord. Da giovedì sono previste anche precipitazioni sparse, soprattutto al Nordest. Mentre tra venerdì e sabato una moderata perturbazione porterà piogge e veloci acquazzoni al Nord e su parte del Centro.

Temperature in rialzo

Le temperature subiranno un aumento e si porteranno grosso modo nelle medie tipiche del periodo, in particolare nella seconda parte della settimana. Massime prossime ai 15/18°C su tutto il Paese, salvo valori inferiori lungo le coste.

Pasqua: si prospetta un miglioramento

Dopo una giornata, quella di sabato 31, che prevede tempo instabile, già per domenica 1 aprile, giornata di Pasqua, il tempo dovrebbe migliorare rapidamente con numerose schiarite. I fenomeni saranno quasi del tutto assenti e le temperature massime torneranno a rialzarsi.

Buone notizie anche per il lunedì dell’Angelo: la giornata di Pasquetta dovrebbe trascorrere all’insegna di un tempo asciutto, con qualche incognita al Nordovest nella seconda parte della giornata.