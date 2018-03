Meteo Pasqua e Pasquetta: oggi una veloce perturbazione atlantica attraverserà l’Italia da Nord a Sud portando quasi ovunque piogge e temporali. Primo miglioramento del tempo nella giornata di Pasqua. La Pasquetta sarà soleggiata e mite.

Meteo Pasqua e Pasquetta: 31 marzo Sabato Santo

Tempo piuttosto instabile con piogge ed acquazzoni irregolari, anche a carattere temporalesco qua e là sulla Valpadana e le zone pedemontane del Nord. Fenomeni di moderata intensità e non sono da escludersi delle isolate grandinate. Temperature in calo. Neve sulle Alpi orientali dai 1200/1400m, anche a quote più basse a ovest.

1 Aprile Domenica di Pasqua

Al mattino una certa nuvolosità interesserà i settori alpini e prealpini orientali, con qualche occasionale piovasco solo sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio invece il sole dominerà le regioni settentrionali. I venti saranno ancora sostenuti e localmente forti. Le temperature al Nord, inizieranno a risalire.

2 Aprile Lunedì dell’Angelo

A Pasquetta ci sarà un deciso miglioramento su tutte le regioni. Temperature in crescita che nei valori massimi potranno sfioreranno anche i 17, 20°C.