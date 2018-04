Come riporta Settegiorni, in edicola da venerdì 6 aprile, Micol Donghi, 23enne di Pregnana Milanese, è la nuova star di web e televisione.

Micol Donghi è già una star

L’abbiamo vista in spot come quello per San Valentino di Burger King, telepromozioni Vodafone e come viso per la compagna pubblicitaria del Kinder Choco Fresh. Micol ha iniziato la sua carriera grazie a “Maledimiele”, film del 2010 del regista Marco Pozzi. “Ho sempre voluto fare l’attrice. Alle scuole medie ho iniziato un corso di recitazione con la Compagnia dell’Armadillo. Nel 2010 mia mamma mentre leggeva il giornale ha visto un annuncio per un casting dove cercavano tre ragazzi e tre ragazze dai 18 ai 20. Io ne avevo 14 ma mi hanno comunque preso come coprotagonista” ci spiega la giovane attrice che con questo film ha partecipato alla 67° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove il film ha vinto il premio come lungometraggio fuori concorso. Recentemente l’abbiamo vista anche sul piccolo schermo con “Love Dilemma”, la fiction di Discovery scritta dagli adolescenti. La 23enne pregnanese è però diventata una star grazie ad uno degli ultimi lavori. E’ infatti la protagonista femminile dello spot di Burger King girato nel fast food di Pogliano Milanese.