Nozze con rito celtico per l’aresino Michael Turconi, 29 enne militare dell’esercito italiano, e Stephanie Margo, 27 enne militare dell’esercito canadese.

Nozze con rito celtico a Col di Lana

Si sono conosciuti sul campo di battaglia, lì è nata la loro attrazione amorosa. Storia inedita quella di Michael Turconi, 29 enne militare dell’esercito italiano e Stephanie Margo, 27 enne militare dell’esercito canadese. I due soldati sono convolati a nozze. Nonostante il matrimonio ufficiale sia stato convalidato in un lontano paesino del Canada, la versione italiana si è svolta con rito celtico ad Arese. Il corteo nel parco di Col di Lana.

Una cerimonia particolare

Inoltre al termine della cerimonia, come si legge su Settegiorni in edicola, il corteo degli invitati ha seguito lo sposo e la sposa dal passo spedito per non perdersi nemmeno un minuto della festa a loro riservata. Peraltro ad allietare il momento di gioia, con Stephanie che ha fatto molte nuove conoscenze, ci hanno pensato i Duperdu, un duo semiacustico che si è ispirato a Van de Sfroos ma non solo.