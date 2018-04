Al Ventura Garden di Lambrate una food experience d’autore tra street food da gustare via app, musica e drink.

Alla Milano Design Week anche “Just StarEat Week”

La Milano Design Week è alle porte. Quest’anno uno dei protagonisti sarà Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutto il mondo. Dal 17 al 22 aprile in collaborazione con Street Food Experience, porta al Fuorisalone di Milano “Just StrEat Week”, la prima settimana “on street” di Just Eat per ordinare cibo di strada da tutto il mondo da 10 diversi food truck direttamente via app.

Ventura Garden di Lambrate

Nei 750 mq del Ventura Garden di Lambrate, in via Ventura, lo spazio più creativo e anticonformista del Fuorisalone, è possibile gustare cibi tradizionali, innovativi e oltreoceano, con un click, in digitale e senza code, a pranzo e a cena, o per un happy hour creativo, ma soprattutto godendosi un calendario di serate e appuntamenti musicali caleidoscopici grazie a dj set davvero cool.

Primo evento di digital street food

Just StrEAT Week è il primo evento di digital street food in cui, come in un vero mercato metropolitano dedicato allo street food d’autore, il giardino di via Ventura ospita una food experience che oltrepassa i confini del design, tenendo vivo il quartiere con happening ed esperienze uniche, in un viaggio tra sapori di strada e varietà di ricette a prova di cosmopolita, tra relax e divertimento con le sonorità internazionali e retro-futuriste dei DJ set. La “Just StrEat Week” non sarà solo una food experience ma una sperimentazione multisensoriale a 360° dove protagonista, oltre al cibo a portata di smartphone, ci sarà anche la musica attraverso un palinsesto serale di DJ davvero imperdibili.

Come funziona la Just StrEAT Week

Grazie a Just Eat, e ai food truck partner dell’app, sarà possibile ordinare street food a volontà passando dai gustosi falafel alla pizza, dagli hamburger fino a polpette, poke, crepes e specialità siciliane. Arrivati al Ventura Garden, gli utenti potranno scaricare l’app Just Eat, geolocalizzarsi, scegliere uno dei food truck “Just StrEat Week” e fare il proprio ordine, pagando dallo smartphone con carta di credito o PayPal. Ad ogni truck sarà disponibile una priority lane dedicata per ritirare il proprio street food, senza code, e gustandolo nelle aree relax del bellissimo giardino o di corsa verso la prossima location da visitare.