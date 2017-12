Io e il mio cane, a Marnate un incontro a gennaio.

Io e il mio cane, tempo di iscrizioni

L’ Associazione Bios Varese, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 20 gennaio dalle 15 alle 19 un incontro informativo gratuito per tutti coloro che hanno un cane o stanno pensando di averne uno. L’incontro (teorico, senza cane) sarà condotto da educatori cinofili che metteranno a disposizione della comunità la loro professionalità e il loro tempo per migliorare la relazione e la capacità di ascolto verso il proprio amico a 4 zampe, e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Come partecipare

L’evento si svolgerà nel pomeriggio e si terrà nella sala consiliare, ingresso da piazza Sant’Ilario. E’ necessaria l’iscrizione entro le 15 di venerdì 19 gennaio. Per avere ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a: info_bios-varese@libero.it oppure contattare Rosy al numero 393 9896684 o Antonella al numero 349 7037531. L’evento si terrà al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.