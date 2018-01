C’è anche Deborah Pilenga, mamma 21enne di Caravaggio, tra le 18 finaliste del concorso “Prima miss dell’anno” di Miss Italia che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alla finale di settembre.

Miss Italia, la prima fascia

L’anno inizia sotto il segno della bellezza. Si terrà il 26 gennaio a Saint Vincent l’elezione della “Prima miss dell’anno – Miss 365”, il primo concorso che aprirà le porte della finale di settembre alla prima bellezza italiana. Ad aggiudicarsi la fascia ci sono anche quattro ragazze lombarde. Anche la Bassa fa la sua parte rappresentata da Deborah Pilenga, bellissima mamma 21enne.

Deborah tra le finaliste

La scorsa settimana sono state scelte le 18 finaliste nazionali che si aggiungeranno alle quattro Miss 365 Digital: quattro sono lombarde e si tratta di Silvia Surini, di Rogno (BG), Denise Airoldy (Cellatica, Brescia), Claudia Chiellini (Como) e Deborah Pilenga (Caravaggio, Bergamo). Il 26 gennaio le 22 finaliste si contenderanno il titolo della “Prima Miss dell’Anno, Miss 365” del 2018 di Miss Italia. E’ un evento speciale, ispirato ai social: per la prima volta, l’elezione della miss con la quale tradizionalmente si apre la nuova edizione del concorso di Patrizia Mirigliani avviene durante uno spettacolo lontano da Roma e la vincitrice – anche questa una novità – conquista direttamente un posto nella finale di settembre. La serata, condotta da Francesco Facchinetti, presentatore delle due ultime finali di Miss Italia, si svolgerà nella Sala Gran Paradiso del Grand Hôtel Billia, a Saint Vincent.

Da Caravaggio per conquistare la fascia

La Bassa sarà degnamente rappresentata da Deborah Pilenga: alta 170 centimetri, ha 21 anni e vive a Caravaggio. E’ mamma di una di una bimba di 3 anni, Matilde, e lavora come segretaria nell’azienda di famiglia. Ha praticato per molti anni ginnastica artistica.

Le altre finaliste lombarde

Tra le altre finaliste anche Denise Ayroldi, alta 1.76, 18 anni di Cellatica (Bs). Papà pugliese e mamma albanese hanno dato vita ad un mix di bellezza che ha convinto la giuria. Amante della cucina e della moda Denise sogna di fare l’avvocato seguendo le orme di suo padre. Claudia Chiellini 1.72, 19 anni abita a Como (Co) ma è nata a Milano. Giovane dalle idee chiare sogna il mondo della moda, non solo come modella ma anche come stilista e designer.

Non ce l’ha fatta invece Silvia Inzaghi di Arconate (MI), che potrà tentare il passaggio alle nazionali seguendo il normale iter del Tour Regionale Lombardo che inizierà dai primi di febbraio con una tappa nella Provincia di Bergamo. Miss Valseriana infatti si terrà il 2 febbraio alla Tenuta Colle Piajo a Nembro (BG).

LEGGI ANCHE:

MISS ITLAIA: GIOVEDì A ROMA IL CASTING NAZIONALE PER “MISS 365”