Giovedì 18 gennaio, a Roma, ci sarà un casting nazionale unico di Miss Italia per la scelta di 16 finaliste.

Miss Italia: la scelta di 16 finaliste

Roma ospiterà giovedì 18 Gennaio 2018, nel roof dell’Empire Palace, un casting nazionale unico di Miss Italia per la scelta di 16 finaliste della “Prima Miss dell’Anno – Miss 365” . Lo speciale evento si svolgerà a fine gennaio che promuoverà la vincitrice direttamente alle finali di settembre. Le finaliste saranno complessivamente venti, quattro delle quali sono già state selezionate con una votazione sul web, la terza classificata è la lombarda Silvia Surini di Rogno (Bg) che anche lei sarà a Roma a sostenere la Lombardia.

Tre le lombarde selezionate al primo casting

Sono oltre mille le candidate attese da tutta Italia, tra cui tre lombarde selezionate al primo casting dell’anno svoltosi a fine novembre a Oriocenter. Denise Ayroldi, alta 1.76, 18 anni di Cellatica (Bs), amante della cucina e della moda, sogna di fare l’avvocato seguendo le orme di suo padre. Silvia Inzaghi alta 1.76 19 anni di Arconate (Mi) Studia economia alla statale di Milano, parla inglese, tedesco e francese. Ama lo sport ed è stata una giocatrice di pallavolo a livello agonistico. Claudia Chiellini 1.72 19 anni abita a Como (Co) ma è nata a Milano. Sogna il mondo della moda, non solo come modella ma anche come stilista e designer. Inoltre ama la danza e lo sport che pratica assiduamente.

Il discorso di Patrizia Mirigliani

“Miss Italia vive un momento straordinario per la richiesta di partecipazione di tante ragazze. Le iscrizioni sono il metro della vitalità del concorso. Stiamo preparando il casting dell’Empire Palace e l’evento di fine gennaio come se si trattasse di una grande Anteprima dell’edizione di settembre. Viviamo questo periodo immersi nei social dei quali, con le nostre miss, siamo protagonisti, come i nostri giurati”

La giuria

Giovedì a Roma, in giuria, insieme a Miss Italia Alice Rachele Arlanch, ci saranno gli Actual (Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci), il duo romano di attori, registi e sceneggiatori, fenomeno del web, che colleziona video virali da milioni di visualizzazioni,