Miss Mondo, una delle selezioni regionali si terrà al maniero della Flora.

Miss Mondo a Legnano

Sabato 7 aprile, la contrada Flora ospiterà una delle selezioni di Miss Mondo Lombardia 2018. Una serata interamente dedicata al concorso di bellezza e talento più antico del mondo. Miss Mondo Italia è la selezione nazionale ufficiale per eleggere la candidata italiana a Miss World. Le selezioni si svolgono in oltre 300 comuni e piazze italiane, tra le più rinomate del paese. Motivo, questo, di orgoglio per la contrada rossoblu.

Cena e ospiti di prestigio

Il programma della serata, che si svolgerà al maniero di via Ciro Menotti 206, prevede una cena su prenotazione dalle 20 e l’inizio della selezioni alle 21.30. Non mancheranno ospiti di prestigio, tra i quali Fidia, Obba Niwe e K+zutra, e a sorpresa.