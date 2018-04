Miss SecretRoom sarà il titolo che verrà assegnato Domenica 29 Aprile alla prima classificata. Ad ospitare la manifestazione la Discoteca SECRETROOM.

Miss Secretroom a Legnano

I titolari del locale per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Agente Regionale Miss Italia Alessandra Riva negli ultimi mesi si sono prodigati per organizzare un evento di alto livello e garantire al proprio pubblico una serata di bellezza, moda ma anche spettacolo. Le ragazze si esibiranno nella loro arte: attrici, cantanti, ballerine e sportive. Molte le nuove iscritte per il casting che avrà luogo sempre al Secretroom a partire dal primo pomeriggio.

Madrine d’eccellenza alla serata

Madrine della serata saranno 4 bellissime: Francesca Valenti Miss Milano 2017 di Legnano è stata una finalista nazionale partecipando alla finale televisiva di Jesolo. Federica Negri Miss Fanuka 2017 di Varese, lo scorso hanno è arrivata alla fase regionale ad un passo dalle pre-finali. Marialaura Caccia Miss Selezione Fotografica 2017 di Busto Arsizio (Varese) lo scorso anno è arrivata alle pre-finali nazionali a Jesolo. Claudia Chiellini approdata alla fase regionale 2018 grazie alla sua selezione a Saint Vincent.