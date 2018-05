L’assessorato al Commercio ha coinvolto più di venti attività locali.

Momenti felici: ecco gli operatori del settore

L’iniziativa è lanciata dall’assessorato al Commercio guidato da Paolo Strano. Domenica, dalle 9 alle 19.30, corso Italia diventerà una vetrina per gli operatori del settore. “Abbiamo coinvolto tutti coloro che, con diverse professionalità, operano nell’ambito di quelli che abbiamo definito i momenti felici”, spiega Strano. Quindi aggiunge: “Immaginiamo i battesimi, i matrimoni e le feste di compleanno, per elencarne alcuni”.

Dai confetti al parrucchiere

“Ci saranno un parrucchiere, un fotografo, un artigiano delle bomboniere, un fiorista… l’elenco è lungo”, conferma l’assessore. Poi chiarisce: “Riteniamo sia una bella occasione per farsi conoscere anche per chi non ha la sua attività in centro, ma è più periferica”. Ora si incrocia le dita per il meteo. “Ci auguriamo che sia bel tempo perché in caso di pioggia dovremo rimandare”, conclude Strano.