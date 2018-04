Morti in corsia, il medico davanti alla Corte d’Assise.

Inizia il processo per Cazzaniga

Al via il processo per le morti in corsia. Per l’ex vice primario Leonardo Cazzaniga il dibattimento si è aperto questa mattina, venerdì 13 aprile, poco dopo le 9.00. Il medico è accusato della morte di pazienti (quattro primo filone, cinque secondo e due terzo troncone) tra le corsie del Pronto soccorso di piazzale Borella e di altre tre nella cerchia dei famigliari dell’ex amante Laura Taroni. Si tratta del marito dell’ex infermiera Massimo Guerra, della madre Maria Rita Clerici e del suocero Luciano Guerra. Davanti alla Corte d’Assise compariranno anche altri cinque medici che hanno scelto il dibattimento: l’ex primario Nicola Scoppetta, l’ex direttore sanitario Roberto Cosentina, l’ex direttore di presidio Paolo Valentini, il medico legale Maria Luisa Pennuto e l’oncologo Giuseppe Di Lucca.