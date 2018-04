Mostra sulla Liberazione: in occasione della celebrazione per il 25 aprile, l’Amministrazione comunale di Gerenzano, con il contributo del concittadino Egidio Vicentini e della Proloco, ha organizzato una mostra con documenti d’epoca all’interno del palazzo municipale.

Mostra sulla Liberazione nel municipio di Gerenzano

I documenti storici, in mostra da domenica, potranno essere ammirati anche nella giornata di domani, mercoledì 25, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Oltre al prezioso contributo della Proloco, come conferma l’assessore alla Cultura Monica Mariotti, l’allestimento è stato reso possibile grazie all’impegno del concittadino Vicentini, collezionista di reperti e materiale storico, che ha già collaborato con il Comune in occasione di diverse cerimonie.