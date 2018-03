Le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna si sono aperte sabato 3 marzo con la Mostra “Le donne della Repubblica” al Caffè letterario di Arese.

“Un percorso fotografico in cui si ripercorrono alcune delle tappe più importanti sui diritti delle donne e in cui vengono rappresentate alcune delle figure femminili che sono riuscite ad affermarsi in vari campi: politica, istituzione, scienze, cultura, ecc. Oggi in molti ignorano le tante battaglie delle donne che, con coraggio e intelligenza, hanno combattuto accanto ad altrettanti uomini ammirevoli per garantirci diritti e libertà che fino a qualche decennio fa erano impensabili.

Troverete in mostra piccole biografie che danno visibilità e spessore alle protagoniste e restituiscono a ciascuna di loro il posto giusto nella storia del Paese e in quella dell’emancipazione femminile. Una galleria di esistenze che ha il valore di una testimonianza collettiva e preziosa per le nuove generazioni” – ha dichiarato il Sindaco Michela Palestra.