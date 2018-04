Moto Verga protagonista al MILS grazie alla donazione di Ariel Atzori.

Moto Verga protagonista al MILS

Donata al Museo delle Industrie e del Lavoro saronnese la moto Verga frutto di una ricerca ventennale da parte del vice-presidente dell’Automobile club storico italiano, Ariel Atzori. Presenti all’evento circa 300 persone, fra appassionati e curiosi, che nel pomeriggio hanno visitato il museo. Con l’occasione il presidente Siena, dopo il suo intervento, ha anticipato che, proprio in occasione del ventesimo, avranno luogo diverse iniziative nel corso dell’anno, in particolare un’esposizione originale di radio antiche allestita dentro le carrozze ferroviarie. Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il sindaco Alessandro Fagioli, l’assessore alla cultura Maria Assunta Miglino, l’assessore al commercio Paolo Strano, l’assessore ai lavori pubblici Dario Lonardoni e il consigliere comunale Antonio Codega.

L’intervento del presidente del MILS Arnaldo Siena

“Onorato di questa donazione, mancava un mezzo di trasporto di questo genere nel museo e capita proprio nel ventesimo dalla

nascita del MILS. L’occasione di questo regalo da parte di Atzori , inaspettato, oltre che farmi molto piacere perché parte della storia della città, riempie anche un vuoto organizzativo, visto che il ventesimo lo festeggeremo ad ottobre”.

La ricerca della moto Verga

Atzori racconta che nelle ricerche sui veicoli storici si è imbattuto nella documentazione della moto Verga costruita a Saronno. Incuriosito, ha iniziato la ricerca e ha impiegato vent’anni per trovarla. Da Schio l’ha portata a Saronno, già con l’intenzione di donarla al MILS perché lui è saronnese. Seppur di piccola cilindrata, modello sport 100 cc, la moto Verga, costruita negli anni ’50 principalmente come mezzo per recarsi al lavoro, partecipava anche alle gare di regolarità in tutta Italia che venivano organizzate dai moto club locali, ottenendo notevoli successi.

Gli eredi della famiglia Verga

Atzori ha anche trovato gli eredi di questa famiglia Verga, che era originaria di Mandello del Lario, patria della Moto Guzzi. Trasferiti a Milano prima della guerra, iniziarono a lavorare all’Alfa Romeo e successivamente avviarono un’industria per conto loro e costruirono questa moto.

Atzori spiega il perché della sua donazione

“Voglio contribuire, con questa mia donazione, al museo perché rappresenta la storia di più di cent’anni di

Saronno quando era una città industriale”.

Il primo cittadino