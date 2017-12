Giulio Gallera, assessore di Regione Lombardia, ha partecipato al pranzo di Natale con 100 anziani rimasti soli.

L’assessore Gallera al pranzo di Natale

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha partecipato ieri al pranzo di Natale organizzato per 100 anziani rimasti soli all’Istituto Palazzolo della Fondazione ‘Don Gnocchi’ di Milano, dall’associazione di volontari ‘Natale Insieme’.

Le parole di Gallera

“Nessuno dovrebbe rimanere solo in un giorno di festa, men che meno a Natale, una giornata da trascorrere in famiglia, o con gli amici, per chi la famiglia non non ce l’ha piu’. I volontari di ‘Natale Insieme’, l’associazione presieduta da Andrea Mascaretti, da 15 anni consentono a 100 anziani rimasti soli di passare il giorno della Nativita’ in compagnia. Un’iniziativa straordinaria e carica di umanita’ che sottolinea ancora una volta il valore e l’importanza del ruolo del volontariato nella nostra regione”.

Natale insieme

Lo spirito dell’iniziativa di ‘Natale Insieme’, che quest’anno oltre ad offrire il pasto a 100 anziani e’ riuscita a farne recapitare a domicilio 50 per altri anziani non autosufficienti, e’ quello di evitare che un giorno di festa si trasformi in una giornata di profonda solitudine e grande tristezza. “Un obiettivo ampiamente centrato anche quest’anno”- ha concluso Gallera.