Il maltempo invernale porta la neve. Già da questo pomeriggio.

Neve e freddo in arrivo non solo in montagna

Nuova ondata di maltempo per l’Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Mercoledì piogge e temporali colpiranno soprattutto Nord e regioni tirreniche, con fenomeni anche intensi o abbondanti a ridosso di Alpi, Prealpi pedemontane di Lombardia e Triveneto. Giovedì il tempo andrà invece migliorando.

Mercoledì tanta neve sulle Alpi

Sono inoltre previste copiose nevicate sulle Alpi mercoledì, in particolare su quelle centro-orientali. Fiocchi in collina sul varesotto e fino al fondovalle sull’alto Piemonte. Previsti accumuli anche di mezzo metro di neve fresca dai 1400-1500m dalla Lombardia al Friuli. Neve anche in Appennino, inizialmente dai 1300-1700m, ma giovedì la quota sarà in sensibile calo, fin verso i 300-600m su dorsale centrale, 700-1100m su quella meridionale. Freddo anche in pianura.

Capodanno tranquillo

Da venerdì l’alta pressione tenderà a riportare la quiete meteorologica almeno sino a Capodanno, anche se verrà ancora disturbata dalle perturbazioni atlantiche. Per Capodanno dovrebbe prevalere il sole.