Come neve: il saronnese Andrea Leanza ha “ghiacciato il volto” di Giorgia e Mengoni, protagonisti del video-clip di una delle canzoni di maggiore successo di questo inverno.

Come neve: il lavoro straordinario di un saronnese

Gli squilla il telefono e, dall’altro lato della cornetta, spunta la voce di Marco Mengoni: «Ciao Andrea, ho bisogno urgentemente del tuo aiuto per il mio videoclip». Dietro i volti ghiacciati di Marco Mengoni e Giorgia nel video di «Come neve», una delle hit di maggior successo di questo inverno, c’è infatti il «tocco da maestro» del saronnese Andrea Leanza, 36 anni, truccatore cinematografico professionista.

Il commento dell’artista

“Gli altri truccatori avevano rifiutato l’incarico perché i tempi erano troppo ristretti e l’idea di avvolgere i volti dei due artisti in una lastra di ghiaccio sembrava impossibile. Ho accettato la sfida, ho messo in piedi una squadra con colleghi della zona e, dopo aver preso il calco delle teste di Mengoni e Giorgia, è iniziato il lavoro”, racconta l’artista. Intervista integrale sul numero de La Settimana in edicola da venerdì 5 gennaio.