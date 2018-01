Il “No Pants Day” ha contagiato proprio tutti, anche Milano.

“No Pants Day” anche a Milano

Si è tenuta ieri 7 gennaio l’edizione 2018 del No Pants Day. Al grido ‘No Trousers On The Tube’, 60 città in tutto il mondo hanno celebrato il giorno delle mutande in libera uscita, nonostante le rigide temperature invernali. Come poteva mancare la capitale della moda italiano Milano? Lungo tutte le linee della Metropolitana si sono presentati sui mezzi di trasporto senza pantaloni.

Come è nata l’iniziativa

Questo evento è nato nel 2002 con appena sette partecipanti. Il fenomeno, negli anni, si è esteso a macchia d’olio, tanto che negli ultimi anni ha fatto registrare una vivace partecipazione, nonostante si svolga in inverno.

Vi mostriamo alcune foto provenienti da tutto il mondo di alcune temerari.