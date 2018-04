Tutti noi conosciamo la bontà del caffè, e non è un caso che l’Italia sia anche uno dei paesi più affezionati a questa bevanda: il caffè, però, è largamente utilizzato anche in cucina, e nello specifico in pasticceria. Fra biscotti, gelati, dolci e dolcetti al caffè, di fatto i suoi chicchi sono sempre presenti nei nostri “vizietti” culinari. In pochi, però, sanno che il caffè viene impiegato non solo per comporre sinfonie dolci, ma anche per arricchire i piatti salati: è un peccato che questo suo aspetto sia così poco conosciuto, perché trattasi di un ottimo ingrediente per creare piatti originali e dal sapore molto interessante. Scopriamo come scegliere il caffè giusto, e le ricette salate migliori in cui impiegare questo inusuale ingrediente.

Come scegliere il caffè e come cucinare con lui?

Il caffè è innanzitutto un ingrediente ricco di vantaggi, non solo in termini di salute, ma anche in cucina: sa come esaltare al meglio il sapore dei piatti, e come aggiungere quella nota tostata altrimenti impossibile da ottenere. Ad esempio, la carne è uno di quei cibi che meglio si prestano al connubio con il caffè. Prima di passare alle ricette è però importante parlare di come scegliere il caffè giusto. Ovviamente, come per i dolci, l'aroma e la qualità del caffè sono aspetti importantissimi; nei piatti salati diventa anche una questione di palato, in quanto un caffè dal sapore poco intenso rischia di passare in secondo piano, accostato a sapori forti come quello della carne. Dunque, quale tipologia scegliere? In cucina, anche il caffè macinato, da usare a mo' di spezia, può essere è un sapore dalle mille sfaccettature e davvero versatile.

Le migliori ricette salate con il caffè

La prima ricetta salata di cui vogliamo parlarvi è il risotto con limone, cappesante e ovviamente caffè: in tal caso da usare proprio come spezia, macinandolo e spargendolo come se fosse pepe. È un piatto stupendo, perché il caffè esalta il sapore del pesce, e questo vale anche per secondi piatti come il filetto di salmone e il tonno. La seconda idea salata è proprio un secondo piatto: il filetto di maiale con caffè e zucchero di canna. Perché abbinare maiale e caffè? Perché quest’ultimo sa come insaporire la carne, specialmente quando utilizzato in forma liquida: le marinature della carne con aglio, coriandolo e caffè sono davvero uniche nel loro genere. La terza e ultima ricetta è il salmone marinato al caffè: un piatto semplicissimo, al quale è possibile aggiungere una spruzzata di pepe, di aglio tritato, di zenzero e di sale. Per arricchirlo ulteriormente, potreste usare anche il mirtillo.

