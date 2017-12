Notte di Natale al Sacro Monte di Varese.

Notte di Natale al Sacro Monte, esperienza da non perdere

La notte di Natale si potrà salire al Sacro Monte a bordo della funicolare, aperta per l’occasione fino alle due di notte. Sarà attivo inoltre il servizio di autobus per raggiungere la stazione di partenza della funicolare, con delle speciali navette in partenza da piazzale De Gasperi. Quest’anno dunque chi vorrà trascorrere la vigilia di Natale al Sacro Monte e partecipare alla Santa Messa nel Santuario di Santa Maria del Monte, potrà raggiungere il borgo a bordo delle navette messe a disposizione dal Comune di Varese, in collaborazione con Autolinee Varesine, per poi proseguire con la storica funicolare di Varese.

Viaggio sulla funicolare

Inoltre la notte del 24 dicembre il viaggio sulla funicolare, compresa la navetta messa a disposizione per raggiungere la stazione di partenza dell’impianto, sarà gratuito. L’augurio dell’amministrazione è che anche per la Vigilia i varesini possano apprezzare l’apertura speciale della funicolare e trascorrere una serena notte di Natale al Sacro Monte. Il servizio di autobus partirà da piazzale De Gasperi dalle ore 22.10 e le salite in funicolare verranno effettuate ogni 10 minuti fino alle 2 di notte. Sarà poi possibile tornare in piazzale De Gasperi sempre a bordo di funicolare più autobus.

Gli orari delle navette (Le corse della funicolare saranno in coincidenza con i bus navetta provenienti dallo stadio):

Andata:

P.le De Gasperi: 22.10, 22.30, 22.50, 23.10, 23.30, 23.50, 1.30 e 1.50

P.le Montanari: 22.17, 22.37, 22.57, 23.17, 23.37, 23.57, 1.37 e 1.57

Arrivo alla stazione di valle della funicolare: 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 24.00, 1.40 e 2.00

Ritorno:

Partenza dalla stazione di valle della funicolare: 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 1.20, 1.40 e 2.00

Fermata P.le Montanari: 22.23, 22.43, 23.03, 23.23, 23.43, 1.23, 1.43 e 2.03

Arrivo in piazzale De Gasperi.