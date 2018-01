Le uscite dei soccorritori nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 sono state numerose, la maggior parte per malori.

Malori in ferrovia

Mezz’ora popola mezzanotte, a Rho in via Risorgimento, una 50enne ha accusato un malore. Sul posto immediato l’intervento dell’ambulanza di Rho Soccorso che dopo i primi accertamenti ha deciso di trasportare la donna all’ospedale cittadino. Stessa scena, sempre in ferrovia, è avvenuta all’1.20 a Saronno, in Piazza Cadorna. Questa volta si è sentito male un uomo di 60 anni. E’ stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno e in un secondo momento trasportato al nosocomio di Saronno.

Altri malori

Nella notte si sono verificati altri quattro malori. Il primo a Legnano in via Cantoni intorno alle 21.30. Un ragazzo di 16 anni si è sentito male e, dopo essere stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio, è stato trasportato all’ospedale di Legnano per controlli aggiuntivi. Nulla di grave anche per il 39enne soccorso alle 23.31 a Marnate in via Maggio dalla SOS di Malnate e poi trasportato al nosocomio varesino Circolo. A Settimo Milanese, nell’impianto sportivo in via Sandro Pertini, alle 20.29 un 51 ha richiesto l’intervento della Croce Rossa di Settimo. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale San Carlo. In via Ceresio a Garbagnate, un 79enne è stato colto da malore alle 22.04. Sul posto i soccorritori dell’ambulanza di Arese che hanno poi ritenuto di dover trasportare l’uomo all’ospedale di Rho.

Incidente tra due auto

Incidente senza gravi conseguenze alle 20.19 a Solaro, in via Varese. Coinvolte sei persone: tre uomini di 36, 39 e 40 anni, una 41enne e due bambine di 5 e 9 anni. Sul posto la Croce Rossa di Saronno.