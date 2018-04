Nuova rotatoria a Parabiago, tra via Cavalieri e via Fermi. I lavori inizieranno il 7 maggio: ecco quali saranno le deviazioni del traffico.

Nuova rotatoria a Parabiago

Si tratta della terza nuova rotatoria che verrà realizzata dall’Amministrazione Cucchi che, sin dall’inizio del mandato, ha avviato progetti di riqualificazione di parti della città con particolare attenzione alla riprogettazione della viabilità. E’ il caso della rotatoria tra viale Lombardia e via Po, quella di recente realizzazione tra viale Lombardia e via Fermi ed ora quest’ultima tra via Cavalieri e via Fermi.

Il commento di Quieti e del sindaco Cucchi

Dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Quieti: “La realizzazione di questa terza rotatoria concluderà il progetto viabilistico della zona oltre stazione agevolando lo scorrimento del traffico cittadino di immissione su viale Lombardia”. Gli segue il sindaco raffaele Cucchi: “La nostra Amministrazione ha focalizzato la propria attenzione per addivenire ad una importante riqualificazione degli ambiti limitrofi a questo snodo ferroviario attraverso la rimodellazione anche del sistema viario e la sua connessione al sistema delle piste ciclabili regionale tramite l’attuale intervento lungo la via Cavalieri. Le attività di connessione di questa importante porta di accesso alla nostra comunità continueranno anche nel prossimo anno attraverso il completamento del progetto europeo di piste ciclabili che prevede la realizzazione del nuovo sistema di collegamento ciclabile sovracomunale che la connetterà con le altre parti del nostro territorio e vedrà la realizzazione anche di una nuova velostazione videosorvegliata con accesso controllato“.

Le deviazioni

a partire dal 7 maggio 2018 e fino a fine lavori, il tratto di via Cavalieri compreso tra via 27 Novembre – via Beccaria e il tratto di via Fermi compreso tra via Verri – via Cavalieri verranno chiusi al traffico veicolare (escluso per i residenti). L’impresa esecutrice dei lavori provvederà ad apporre la necessaria segnaletica.

Si informa inoltre che si darà avvio ai lavori di completamento della pista ciclabile lungo via Cavalieri modificando la viabilità di accesso all’area sterrata ubicata a fianco del parcheggio della stazione. Per non interdire l’utilizzo di detta area verrà realizzato un nuovo accesso direttamente dal piazzale Pisoni.