Nuovi cestini in piazza Mazzini a Castano Primo. Sono quelli installati per i padroni dei cani.

Nuovi cestini: di cosa si tratta

Sono stati tutti installati nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio, i cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Questa la decisione presa e portata avanti dall’Amministrazione guidata da Giuseppe Pignatiello e che punta al rispetto e all’educazione. Spesso infatti i cittadini si lamentano della presenza delle deiezioni di cani lungo i marciapiedi o le strade pubbliche. Ora, i padroni degli amici a quattro zampe non avranno più scuse. In piazza Mazzini infatti sarà possibile munirsi di sacchetto e buttare le deiezioni del proprio cane nell’apposito cestino.

Dall’Amministrazione

Soddisfatto il primo cittadino Pignatiello che, insieme alla sua Amministrazione, spera che nei prossimi mesi migliori l’educazione di alcuni proprietari e il rispetto per tutti i cittadini.