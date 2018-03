I tecnici di E-Distribuzione dal 3 aprile saranno al lavoro per l’installazione dei nuovi contatori.

Nuovi contatori, si parte dal centro

Nel giro di un paio di mesi, tutti i contatori dovranno essere sostituiti con i nuovi contatori “Open Meter”. Strumenti di nuova generazione che assicurano nuove funzionalità e vantaggi rispetto i vecchi dispositivi. Al lavoro a Tradate ci saranno diverse squadre di tecnici che inizieranno con le vie del centro città a partire dal 3 aprile.

Cosa c’è da sapere

Quella del finto tecnico del gas o della corrente è ormai una delle truffe più diffuse. Per questo, ora che dovranno arrivare quelli veri, è bene sapere come difendersi da chi potrebbe approfittarsene. Per prima cosa, l’installazione dei nuovi contatori è completamente gratuita. Il personale adetto sarà monito di un tesserino di riconoscimento, la cui veridicità può essere controllata telefonando al 800 085 577, dall’app e il sito internet di E-Distribuzione. Via per via, la data di sostituzione sarà indicata con avvisi sugli immobili interessati cinque giorni prima dell’intervento.