La biblioteca comunale di Arese, nel nuovo Centro Civico, apre anche il lunedì mattina: accolta così una mozione di Forza Italia.

Dopo l’apertura della domenica pomeriggio, dal 4 febbraio scorso, la biblioteca comunale si prepara a restare aperta anche il lunedì mattina. Ma da quando sarà aperta e come nasce questa iniziativa? L’abbiamo chiesto all’assessore alla cultura Giuseppe Augurusa:

“Sarà aperta non appena definite le questioni organizzative. Il lunedì mattina il personale è in biblioteca per un lavoro di predisposizione del materiale per l’intera settimana, la presenza di persone deve essere ben organizzata. La biblioteca, ed in parte le altre attività del centro civico, possono funzionare quasi per tutta l’intera settimana sulla base del nuovo contratto di servizio che abbiamo stipulato prima di Natale. L’obiettivo è rendere il centro il luogo di riferimento della socialità; ed i primi risultati ci danno ragione”.