Nuovo deposito di smistamento Amazon a Buccinasco per consegne più veloci e migliore servizio.

Nuovo deposito Amazon a Buccinasco

Amazon ha annunciato oggi, mercoledì 2 maggio, l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco. Il colosso delle vendite on line sta mettendo a punto la ristrutturazione di un capannone di oltre 10.000 m2. Lo scopo è quello di incrementare la capacità e la flessibilità della logistica in Italia. Vogliono garantire consegne più veloci e un migliore servizio. Con questo nuovo deposito le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne

Nuovi posti di lavoro

Il nuovo deposito di smistamento Amazon a Buccinasco di oltre 10.000 m2 creerà circa 100 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Questo è solo l’ultima testimonianza del crescente impegno di Amazon in Lombardia: a Casirate, in provincia di Bergamo, sono da tempo in corso i lavori per il nuovo centro che nascerà su una superficie di 34.000 metri quadri, e che in tre anni dovrebbe portare all’assunzione di 400 lavoratori.