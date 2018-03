Nasce un nuovo progetto importante per Amaga che va nella direzione di creare una cultura del verde e far apprezzare le ricchezze e bellezze del nostro territorio, Amaga si apre sempre più verso la comunità mettendo a disposizione delle scuole le proprie conoscenze.

Il nuovo progetto con la Terzani

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tiziano Terzani di Abbiategrasso, Amaga ha avviato un progetto finalizzato a fornire ai ragazzi alcune conoscenze sul verde pubblico, attraverso un percorso di attività pratiche utilizzando un sistema di mappatura del verde pubblico in open source. Infatti, la mappatura già realizzata e disponibile, è completa dei dati principali ma può essere arricchita ulteriormente con dati di dettaglio da raccogliere sul campo.

L’intervento è stato proposto inizialmente e in modo sperimentale, all’Istituto Comprensivo Tiziano Terzani di Abbiategrasso che ha dato una risposta positiva e molto ampia, tant’è che si lavorerà con tutte le classi di I e II media inferiore; complessivamente saranno coinvolti circa n. 160 ragazzi.

Agronomi e dipendenti di Amaga guidati dal Responsabile del Verde, Giuseppe Parrino, terranno brevi lezioni in aula e al termine ai ragazzi sarà chiesto di operare in autonomia per tre/quattro settimane nella ricerca ed inserimento dei dati. Durante tale periodo, personale Amaga offrirà assistenza a ragazzi e docenti che ne avessero necessità.