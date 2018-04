Offerta di lavoro che potrebbe fare al caso di chi, oltre ad avere indubbie qualità empatiche, ha voglia anche di cambiare aria e vita.

Offerta di lavoro: prenditi cura di Enea e del suo cavallo

Enea fa le cose sul serio: offre vitto, alloggio e anche stipendio a coloro che si prenderanno cura di lui e del suo splendido cavallo. Non un semplice lavoro di assistenza, quindi, ma anche un affiancamento ad Enea nella sua passione per i cavalli. Un annuncio di lavoro con i fiocchi che potrebbe davvero interessare moltissime persone appassionate ed empatiche.

Una nuova vita a Reggio Emilia

Enea e il suo cavallo abitano in provincia di Reggio Emilia, chiunque volesse quindi candidarsi per il lavoro deve essere pronto a spostarsi in quella zona. L’augurio è che dando una eco maggiore all’annuncio si riesca ad accontentare sia chi sta cercando un lavoro nonché le esigenze di Enea che, essendo affetto da disabilità motoria, necessita una mano per vivere la vita che desidera.