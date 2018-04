Offerte di lavoro: Qc Terme (nella foto la vasca del centro di Milano) sta costruendo la squadra per gestire una nuova struttura sulle Alpi francesi.

Offerte di lavoro: Qc Terme

Anno record per QC Terme. Il gruppo guidato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio, leader in Italia nel creare esperienze di benessere nei suoi centri termali e wellness hotel, nel 2017, ha superato il milione di ingressi con un fatturato di 77 milioni di euro, arrivando ad occupare 700 persone. QC accanto ai tradizionali centri termali di Pré Saint Didier e Montebianco in Valle d’Aosta, Bagni Vecchi e Bagni Nuovi a Bormio, San Pellegrino, TermeRoma, TermeMilano e TermeTorino ha pure aggiunto le Terme Dolomiti in Val di Fassa. Senza dimenticare gli hotel di Pré Saint Didier, Bormio e Roma.

Nuova apertura nella Vallée

“Adesso siamo tutti concentrati sulla nuova sfida di Chamonix – spiegano i Curzio – Nel centro storico della suggestiva località francese, su un’area che abbiamo avuto in concessione per trent’anni, stiamo completando la realizzazione del nuovo centro benessere di 3.000 mq, una struttura ecocompatibile e molto simile a quella nelle Dolomiti di Fassa, che ha una vista mozzafiato sul Monte Bianco. Contiamo di aprire il centro per l’estate e pensiamo a regime di fare dai 150 ai 200 mila ingressi all’anno. Per noi si tratta della prima esperienza all’estero e sarà propedeutica anche al prossimo sbarco a New York».

Le figure ricercate

Il gruppo cerca 40 nuovi collaboratori per avviare la nuova struttura di Chamonix: receptionist, personale per la segreteria organizzativa, front office, assistenti di direzione, controller, ingegneri gestionali, persone in grado di gestire le risorse umane, direttori di struttura, personale di sala, camerieri, personale per la pulizie, massaggiatori ed estetiste. E devono saper parlare bene il francese.

Come inviare il curriculum

Le persone interessate a una di queste proposte di lavoro possono inviare il curriculum tramite posta alla nostra società editoriale Dmedia Group via Campi 29/L 23087 a Merate (Lecco) – indicando il riferimento QC – oppure via mail all’indirizzo curriculum@netweek.it – sempre indicando il riferimento QC. I curriculum verranno poi raccolti e consegnati ai responsabili Recruitment di QC Terme.