Lo sapevate che oggi è la Giornata dela felicità? Istituito dall’Assemblea generale dell’Onu il 20 marzo 2012, l’Happiness Day invita a celebrare la felicità come “scopo fondamentale dell’umanità”.

Giornata della felicità oggi

L’Assemblea generale […] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, […] riconoscendo inoltre di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica.

Questa la risoluzione. Ed è una coincidenza che quest’anno la giornata internazionale cada con l’equinozio e un inizio della nuova stagione tutt’altro che “primaverile”, ahinoi.

Ma quante giornate internazionali ci sono?

Il numero è impressionante, praticamente una al giorno… Le più curiose? Beh, dite la verità che probabilmente le giornate dedicate al cibo surgelato, alla risata, alla lentezza, al naso, agli Ufo, agli emoji e alla fatina dei denti non le avevate mai sentite! E c’è pure quella dedicata all’orgasmo, addirittura replicata su due date diverse: la Giornata mondiale dell’orgasmo il 31 luglio e la Giornata mondiale dell’orgasmo per la pace nel mondo il 22 dicembre.

Ecco il calendario completo

GENNAIO

1 Gennaio – Giornata mondiale per la pace

4 Gennaio – Giornata Internazionale dell’alfabeto braille

7 Gennaio – Giornata nazionale della Bandiera

13 Gennaio – Giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità

17 Gennaio – Giornata mondiale della neve

23 Gennaio – Giornata delle torte

26 Gennaio – Giornata mondiale per i malati di Lebbra

27 Gennaio – Giorno della memoria

FEBBRAIO

2 Febbraio – Giornata mondiale della vita, Giornata mondiale delle zone umide

4 Febbraio – Giornata mondiale per la lotta contro il cancro

5 Febbraio – Giornata della Nutella

6 Febbraio – Giornata mondiale contro l’infibulazione e le mutilazioni genitali femminili

7 Febbraio – Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo a scuola

9 Febbraio – Giornata nazionale degli stati vegetativi

10 Febbraio – Giornata degli incontri con gli extraterrestri

11 Febbraio – Giornata mondiale del malato

12 Febbraio – Darwin Day

13 Febbraio – Giornata mondiale della radio

14 Febbraio – San Valentino e Giornata mondiale contro le cardiopatie congenite

15 Febbraio – Giornata mondiale contro il cancro infantile

17 Febbraio – Giornata internazionale del gatto

18 Febbraio – Giornata mondiale della sindrome di Asperger

20 Febbraio – Giornata internazionale della lingua madre e Giornata mondiale della giustizia sociale

21 Febbraio – Giornata nazionale del Braille

23 Febbraio – Giornata dei biscotti per i cani

27 Febbraio – Giornata internazionale della lentezza

28 Febbraio – Giornata mondiale delle malattie rare

MARZO

3 Marzo – Giornata internazionale dell’orecchio e dell’udito e Giornata mondiale della fauna selvatica, Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

4 Marzo – Giornata mondiale del tennis

6 Marzo – Giornata del cibo surgelato

8 Marzo – Giornata internazionale della donna

11 Marzo – Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo

13 Marzo – Giornata mondiale del rene

17 Marzo – Giornata mondiale del sonno, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera

20 Marzo – Giornata internazionale della felicità

21 Marzo – Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, Giornata mondiale della pace interiore, Giornata mondiale della poesia, Giornata mondiale della Sindrome di Down

22 Marzo – Giornata mondiale dell’acqua

23 Marzo – Giornata mondiale della meteorologia

24 Marzo – Giornata nazionale per la promozione della lettura, Giornata mondiale della tubercolosi

25 Marzo – Giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù

27 Marzo – Giornata mondiale del teatro

31 Marzo – Giornata mondiale del Backup

APRILE

2 Aprile – Giornata mondiale dell’autismo

4 Aprile – Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, Giornata mondiale contro le mine

6 Aprile – Giornata mondiale dello sport, Carbonara day

10 Aprile – Giornata mondiale dell’omeopatia

12 Aprile – Giornata mondiale dell’uomo nello spazio

16 Aprile – Giornata mondiale della voce

17 Aprile – Giornata mondiale della lotta contadina

20 Aprile – Giornata mondiale della cannabis

23 Aprile – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

25 Aprile – Giornata mondiale contro la malaria, Giornata mondiale dei pinguini

26 Aprile – Giornata mondiale della proprietà intellettuale, Giornata internazionale della sensibilizzazione al rumore

27 Aprile – Giornata mondiale del disegno, Giornata mondiale del tapiro

28 Aprile – Giornata internazionale per la salvaguardia delle rane, Giornata Internazionale per la sicurezza sul lavoro, Giornata mondiale per le vittime dell’amianto

29 Aprile – Giornata internazionale della danza

30 Aprile – Giornata mondiale del jazz

MAGGIO

1 Maggio – Festa del lavoro

2 Maggio – Giornata mondiale dei bloggers

3 Maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa

4 Maggio – Giornata mondiale della risata

5 Maggio – Giornata internazionale delle ostetriche, Giornata mondiale dell’igiene delle mani, Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

6 Maggio – Giornata mondiale del colore, Giornata mondiale dell’asma

8 Maggio – Giornata mondiale della Croce Rossa, Giornata mondiale della talassemia, Giornata della lentezza

9 Maggio – Giornata mondiale degli uccelli migratori, Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice

10 Maggio – Giornata mondiale contro il Lupus

11 Maggio – Giornata mondiale del commercio equo, Giornata mondiale dell’orienteering

12 Maggio – Giornata mondiale dell’infermiere, Giornata mondiale della fibromialgia

15 Maggio – Giornata Internazionale delle famiglie, Giornata mondiale dell’informatica

17 Maggio – Giornata Internazionale contro l’omofobia, Giornata mondiale per le telecomunicazioni e della società dell’informazione

18 Maggio – Giornata Internazionale dei musei

20 Maggio – Giornata mondiale del whisky

21 Maggio – Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo

22 Maggio – Giornata internazionale della diversità biologica

23 Maggio – Giornata mondiale delle tartarughe

25 Maggio – Giornata internazionale dei bambini scomparsi

28 Maggio – Giornata mondiale contro la sclerosi multipla, Giornata mondiale dell’hamburger, Giornata mondiale delle bolle di sapone, Giornata nazionale del sollievo (ultima domenica di maggio)

Leggi anche: Vaccini scuola | Proroga scade oggi: gli elenchi degli inadempienti alle ex Asl

29 Maggio – Giornata Internazionale dei Peacekeeper

31 Maggio – Giornata mondiale per la lotta al fumo

GIUGNO

1 Giugno – Giornata mondiale dei genitori, Giornata mondiale delle comunicazioni sociale

4 Giugno – Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, Giornata nazionale dello Sport (prima domenica di giugno)

5 Giugno – Giornata mondiale dell’ambiente

6 Giugno – Giornata mondiale del naturismo

7 Giugno – Giornata mondiale delle fiere

8 Giugno – Giornata mondiale degli oceani

10 Giugno – Giornata del benessere

12 Giugno – Giornata mondiale contro il lavoro minorile

14 Giugno – Giornata mondiale dei donatori di sangue

15 Giugno – Giornata mondiale del vento, Giornata mondiale delle tapas

16 Giugno – Giornata del naso

17 Giugno – Giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità

18 Giugno – Giornata internazionale del pic nic

20 Giugno – Giornata mondiale dei profughi

21 Giugno – Giornata internazionale dello yoga, Giornata mondiale delle giraffe

23 Giugno – Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite

25 Giugno – Giornata mondiale del marittimo

26 Giugno – Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti, Giornata internazionale per le vittime di tortura, Giornata mondiale del cane in ufficio, Giornata mondiale degli abbracci

29 Giugno – Giornata mondiale del disegno industriale, Giornata mondiale della sclerodermia

LUGLIO

2 Luglio – Giornata mondiale degli UFO

3 Luglio – Giornata internazionale delle cooperative

6 Luglio – Giornata mondiale del bacio

8 Luglio – Giornata internazionale del Mar Mediterraneo

11 Luglio – Giornata mondiale della popolazione

13 Luglio – Giornata internazionale del rock

17 Luglio – Giornata mondiale delle emoji

29 Luglio – Giornata mondiale della tigre

30 Luglio – Giornata mondiale dell’amicizia

31 Luglio – Giornata mondiale dell’Orgasmo

AGOSTO

9 Agosto – Giornata Internazionale dei popoli indigeni

12 Agosto – Giornata Internazionale della gioventù

19 Agosto – Giornata mondiale della fotografia

21 Agosto – Giornata mondiale dell’imprenditore

22 Agosto – Giornata mondiale della fatina dei denti

23 Agosto – Giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione

29 Agosto – Giornata mondiale contro i test nucleari

30 Agosto – Giornata mondiale dei desaparecidos

31 Agosto – Giornata internazionale della solidarietà

SETTEMBRE

8 Settembre – Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, Giornata mondiale della fisioterapia

10 Settembre – Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

12 Settembre – Giornata internazionale senza sacchetti di plastica

15 Settembre – Giornata mondiale della democrazia. Giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma

16 Settembre – Giornata mondiale per la prevenzione della fascia di ozono

20 Settembre – Giornata internazionale dello sport universitario

21 Settembre – Giornata internazionale della pace, Giornata mondiale dell’Alzheimer, Giornata mondiale della gratitudine

22 Settembre – Giornata mondiale del rinoceronte

25 Settembre – Giornata mondiale dei sogni

26 Settembre – Giornata europea delle lingue, Giornata mondiale degli amanti dei cani, Giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari

27 Settembre – Giornata mondiale del turismo

28 Settembre – Giornata mondiale contro la Rabbia, Giornata mondiale del sordo

29 Settembre – Giornata mondiale del cuore

30 Settembre – Giornata marittima mondiale

OTTOBRE

1 Ottobre – Giornata internazionale delle persone anziane

2 Ottobre – Giornata internazionale della non violenza

3 Ottobre – Giornata mondiale dell’habitat

4 Ottobre – Giornata mondiale degli animali

5 Ottobre – Giornata mondiale degli insegnanti

7 Ottobre – Giornata mondiale del sorriso

9 Ottobre – Giornata mondiale della posta

10 Ottobre – Giornata mondiale contro la pena di morte, Giornata mondiale per la salute mentale

11 Ottobre – Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, Giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative

12 Ottobre – Giornata nazionale di Cristoforo Colombo

13 Ottobre – Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali

14 Ottobre – Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti, Giornata mondiale della vista

15 Ottobre – Giornata mondiale delle donne rurali

16 Ottobre – Giornata mondiale dell’alimentazione

17 Ottobre – Giornata mondiale della eradicazione della povertà

18 Ottobre – Giornata mondiale dello squash

24 Ottobre – Giornata della Nazioni Unite, Giornata mondiale dell’informazione sullo sviluppo, Giornata mondiale per la Polio

25 Ottobre – Giornata mondiale della pasta

27 Ottobre – Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo

29 Ottobre – Giornata mondiale dell’Ictus cerebrale, Giornata mondiale della Psoriasi

31 Ottobre – Giornata mondiale del risparmio

NOVEMBRE

1 Novembre – Giornata mondiale vegan

10 Novembre – Giornata mondiale degli stagisti, Giornata mondiale per la scienza, la pace e lo sviluppo

12 Novembre – Giornata mondiale contro la Polmonite

13 Novembre – Giornata mondiale della gentilezza

14 Novembre – Giornata mondiale del diabete

16 Novembre – Giornata internazionale della tolleranza

17 Novembre – Giornata internazionale degli studenti, Giornata mondiale dei nati prematuri

18 Novembre – Giornata mondiale delle vittime della strada

19 Novembre – Giornata internazionale dell’uomo, Giornata mondiale del gabinetto

20 Novembre – Giornata internazionale dell’industrializzazione dell’Africa, Giornata internazionale della Memoria transgender, Giornata universale del bambino

21 Novembre – Giornata mondiale della televisione

22 Novembre – Giornata mondiale della filosofia

25 Novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

29 Novembre – Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese

DICEMBRE

1 Dicembre – Giornata mondiale contro l’AIDS

2 Dicembre – Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù

3 Dicembre – Giornata internazionale delle persone con disabilità

5 Dicembre – Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale, Giornata mondiale del suolo

7 Dicembre – Giornata internazionale dell’aviazione civile

9 Dicembre – Giornata internazionale contro la corruzione

10 Dicembre – Giornata internazionale dei diritti degli animali, Giornata mondiale dei diritti dell’uomo

11 Dicembre – Giornata internazionale della montagna, Giornata mondiale del fango

18 Dicembre – Giornata internazionale dei migranti

21 Dicembre – Giornata mondiale dello snowboard

22 Dicembre – Giornata mondiale dell’orgasmo per la pace