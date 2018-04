Online un dossier riguardante gli ultimi avvistamenti UFO in Italia.

Online uno sconcertante dossier sugli UFO

Gli ufo files sono stani oggetti volanti non identificati. Di recente sono stati avvistati nei cieli in alcune province italiane quali Genova, Milano, Cosenza e Vicenza. I casi sono stati segnalati al C.UFO.M., alias Centro Ufologico Mediterraneo associazione di ricerca senza scopo di lucro, che sotto la guida del Presidente e fondatore dr. Angelo Carannante ha svolto le opportune ricerche anche con inquirenti sui luoghi dei fatti. Al termine delle indagini è stato portato sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it un esaustivo e approfondito dossier, correlato di immagini. Partendo da questo è possibile collegarsi a CUFOMTV dove sono postati i videotrailer degli eventi.

Gli avvistamenti

Il primo avvistamento preso in esame nel dossier online è quello avvenuto a Genova Riverolo la notte del 9 febbraio quando un donna, intorno alle 23.30, ha notato una strana sfera luminosa rossa e blu scintillante. Senza perdere tempo ha scattato foto e girato video poi analizzati dal C.UFO.M. Un altro caso analizzato è quello di Cassola, in provincia di Vicenza. In pieno giorno un uomo ha avvistato in cielo un oggetto inizialmente bianco muoversi lentamente. Questo poi ha iniziato a cambiare colore e fare manovre di cambi di direzione. Un avvistamento contemporaneo è stato fatto nel milanese (presumibilmente l’oggetto elogia stesso). Il terzo riconoscimento UFO è quello avvenuto a Cosenza dove la popolazione locale è rimasta molto colpita, tanto da generare sconcerto e un po’ di paura, alcuni aerei che hanno sorvolato a quota certamente non alta, la città. Molti testimoni hanno detto di aver avvistato dei globi luminosi bianchi, scattando delle foto e girando anche dei video presenti su youtube, che sembravano inseguiti dagli aerei. Alcuni degli oggetti potrebbero essere spiegati con dei pollini, mentre altri sono apparsi piuttosto grandi ed avvistati anche ad occhio nudo da alcune persone.

I prossimi convegni

Questo dossier sugli ufo è un documento molto importante. Verrà infatti discusso al prossimo convegno di Manfredonia il prossimo 14 aprile alle 18.00, ma anche in quelli successivi a Caserta, Rho e Bacoli.