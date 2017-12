Ospedale di Magenta, i ringraziamenti ufficiali per la donazione della scorsa Motobefana.

L’azienda ospedaliera ha ringraziato ieri, venerdì 22 dicembre, gli Storm of Helmets, i Diabhall di Pogliano e il Motoclub Magenta per la donazione fatta la scorsa Motobefana.

Dalla pagina ufficiale

Scrivono, infatti, nella pagina ufficiale gli Storm of Helmets: “Ieri, alla Festa di Natale del reparto Neonatologia e Patologia neonatale dell’Ospedale di Magenta, gli Storm of Helmets, i Diabhall di Pogliano e il Motoclub Magenta hanno ricevuto ufficialmente i ringraziamenti dell’Azienda Ospedaliera”. Il motivo? Continuano: “Per la donazione della scorsa Motobefana. La donazione ha permesso l’acquisto di uno scaldabiberon elettromedicale. Siamo carichi per la prossima Motobefana, ricca di buoni propositi!” concludono infine pieni di energia.