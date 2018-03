L’Ossona Special in campo contro la Juventus in una grande giornata di sport

Una sfida superata per l’Ossona Special

Quando l’avversario si chiama Juventus il timore di una “imbarcata” prevale sull’ottimismo di fare una buona prestazione. Ma se in campo entrano atleti che sanno solo sorprendere, tutto può accadere. Sabato 24 Marzo nella splendida cornice del Centro Sportivo Bettinelli di Milano si è svolta l’amichevole di Sesta Categoria tra i “leoncini” viola e i “colossi” della Juventus FS. Un confronto impari in considerazione soprattutto dello strapotere fisico dei blasonati campioni bianconeri. Grinta, caparbietà e un buon gioco di squadra hanno però stravolto un pronostico fin troppo scontato.

Il risultato, non solo sul tabellone

Solo per le statistiche 3 a 1 il punteggio finale per i gigliati, ma i gol più belli segnati sono stati il rispetto per l’amico avversario, la consapevolezza di essere un gruppo affiatato dove la felicità del singolo coincide con quella dell’intero gruppo e la gioia di praticare questo meraviglioso sport trasformando ogni giornata in un momento di festa indipendentemente dal freddo risultato segnato sul cartellino del direttore di gara.