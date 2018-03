Panche in centro: in vista della bella stagione, il Comune di Cislago ha rifatto il look alle panche in piazza Enrico Toti.

Panche in centro: di nuovo bianche dopo anni di smog

Le panche, annerite dallo smog, sono tornate bianche come un tempo. L’Amministrazione comunale ha infatti messo in campo un intervento di pulizia straordinaria in vista della bella stagione. “Dopo anni di smog, che aveva fatto cambiare colore alle nostre sedute della piazza, il Sindaco ha voluto che finalmente cambiassero look. I nostri operai, in due giorni di lavoro, le hanno “svestite” dallo smog, dandogli il giusto “abito pulito” che meritano. Ottimo lavoro ragazzi. Perché vedere pulito il nostro Paese deve essere orgoglio per tutti”, ha commentato l’assessore Marzia Campanella.