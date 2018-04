Parco don Mario: riapertura a maggio?

Tre mesi fa l’apertura delle buste

La riapertura a maggio. Forse. In consiglio comunale il sindaco Federico Simonelli ha scandito i tempi legati alla riapertura del parco don Mario Mascheroni di via Cadorna, chiuso da gennaio. Rispondendo alle interrogazioni presentate sul tema dai gruppi di minoranza il primo cittadino ha spiegato la situazione: «La gara è stata vinta dall’associazione culturale Luppolando con un rialzo, sulla base d’asta fissata a 3240 euro, del 100%, raddoppiando di fatto l’offerta. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata con determina del responsabile del settore Polizia locale il 26 febbraio, a seguito della verifica positiva dei requisti dell’aggiudicatario. Da quel momento l’ufficio provvederà a sottoscrivere il contratto con l’associazione entro 60 giorni. Dalla firma, il nuovo gestore ha 30 giorni per prendere in carico il parco e le strutture annesse».

Sui tempi l’incognita del ricorso

Tempistiche che portano al mese di maggio come periodo nel quale l’area pubblica di via Cadorna vedrà riaperti i cancelli con la nuova gestione. Resta però l’incognita del possibile ricorso dell’associazione «Qualcosa per il mondo» che aveva partecipato alla gara e che ne aveva contestato l’esito: «Per noi il ricorso è improponibile – ha detto il sindaco – perché era chiara l’assegnazione, nonostante l’equivoco iniziale determinato dall’errore della piattaforma Sintel che aveva considerato la gara al ribasso, quando in realtà era evidentemente al rialzo».