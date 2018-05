Futuro per la Parcol.

Parcol, ora i padroni vengono dal Giappone

La Parcol inizia a vedere un futuro roseo. La storica ditta di Canegrate è stata infatti acquistata dalla multinazionale giapponese Koso. Con questa acquisizione vengono anche tutti i 110 dipendenti in essere (la condizione faceva parte del bando). Insomma, una buona notizia per l’azienda per la quale nei mesi scorsi si erano vissuti momenti di grande preoccupazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindacato così come dal Comune. Nel nuovo incontro con la nuova proprietà, in programma settimana prossima, saranno approfonditi i vari aspetti della vicenda.