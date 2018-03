Incontro sul lavoro.

L’Altomilanese in campo per il lavoro

Partirà da Rescaldina un forte impegno per il lavoro. Martedì 27 marzo, nell’auditorium di via Matteotti, è in programma la Conferenza dei sindaci dell’Altomilanese e della Consulta per l’economia e il lavoro. Una mattinata di studio, informazione e confronto per costruire politiche per l’occupazione dell’Altomilanese. Dalle 9.30 alle 12.30 sindaci, assessori, assistenti sociali, operatori del terzo settore, sindacati e associazioni di categoria, insieme a Eurolavoro e Villa Corvini, faranno il punto su quanto fatto e cosa fare per aiutare e affiancare chi ha perso il lavoro e ne cerca uno nuovo.

La mappa della Regione Lombardia

Sarà presene anche Euopolis della Regione, che presenterà la mappatura di tutte le azioni in essere nei 22 comuni guidati dal Presidente del Patto Sara Bettinelli, che è anche sindaco di Inveruno. Una mappatura che mostrerà una varietà di interventi e che vuole riuscire a superare l’attuale scarsa coordinazione per immettersi nel mercato del lavoro che oggi risulta molto fluido”.

Inveruno e Rescaldina, i commenti

Bettinelli è fiduciosa: “Questa iniziativa rappresenta la prima azione concreta della Consulta ed è finalizzata a rendere patrimonio comune le diverse iniziative già presenti sul territorio, cercare di darne coordinamento e capire insieme come poterle implementare e rendere più rispondenti alle necessità delle comunità”.

Sulla stessa linea il sindaco di Rescaldina Michele Cattaneo: “Siamo orgogliosi di ospitare questo incontro, occasione di essere tutti, Comuni, parti sociali, volontari e operatori del settore, seduti intorno al tavolo. Occasione costruita con pazienza unica. Da qui in poi si potranno costruire gli scenari del futuro e azioni incisive e innovative”.

Per informazioni è possibile contattare la Conferenza dei sindaci alla mail c.viscusi@cittametropolitana.milano.it oppure chiamando lo 0331.426998.

È possibile registrarsi all’iniziativa compilando il modulo on-line al link:

https://goo.gl/forms/iR0iQZUaQk68gY6e2