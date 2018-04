Partita benefica allo stadio Mari di Legnano.

Partita benefica, vincono gli Artisti tv

E’ andato in scena oggi, mercoledì 25 aprile, allo stadio Mari l’incontro benefico di calcio tra Capitani delle contrade e Artisti tv. A conquistare la vittoria, per 4 reti a una, sono stati i personaggi televisivi. A rete sono andati l’attore e cantante Rudy Smaila (due gol), Marco Cartasegna di Uomini e donne e Andrea Pisani, cabarettista del duo PanPers. In campo anche Jimmy Ghione, inviato storico di Striscia la notizia, che ai nostri microfoni ha ringraziato “tutti coloro che sono venuti allo stadio” e ha dato invece un simbolico “tapiro a tutti coloro che sono andati a fare il 25 Aprile da un’altra parte”.

“Tutti in gioco!” per superare le barriere

La partita era l’appuntamento di punta della manifestazione «Tutti in gioco!», promossa per dotare Legnano di parchi gioco inclusivi. Una giornata all’insegna dello sport, della musica, del buon cibo e del divertimento il cui incasso sarà interamente destinato alla realizzazione di aree attrezzate per il gioco senza barriere. L’evento è stato organizzato dalla sezione cittadina della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) per festeggiare il proprio 50° anniversario, in collaborazione con le otto contrade del Palio di Legnano.

Affluenza del pubblico al di sotto delle aspettative

L’affluenza del pubblico purtroppo è stata al di sotto delle aspettative. L’incontro, patrocinato dai Comuni di Legnano, Cerro Maggiore, Canegrate, San Vittore Olona, Rescaldina e San Giorgio su Legnano e dalle fondazioni Famiglia legnanese e Ticino Olona, e commentato da Max Pisu, ha però regalato momenti di autentico divertimento agli spettatori che hanno risposto all’appello della Uildm per una Legnano più inclusiva, dotata di aree gioco accessibili anche ai disabili.

