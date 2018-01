Gregge di pecore a spasso per le vie del centro rhodense.

Pecore a Rho

Notte agitata per i residenti del quartiere San Pietro a Rho che alle 3 sono stati svegliati da un gregge di pecore che transitava sotto le proprie finestre. Circa 100 esemplari seguiti da un cane e da un pastore si stavano spostando da una parte all’altra della città. Il video che pubblichiamo è stato girato in via Corridoni.