In pensione dopo 41 anni di lavoro.

In pensione, l’ufficio ragioneria saluta Carmen Agazzi

In pensione una colonna portate del Comune. Carme Agazzi, 59 anni, ha dedicato 41 anni e 10 mesi all’ufficio Ragioneria di Uboldo. Mercoledì pomeriggio ha salutato i suoi colleghi. «Ancora non mi sembra reale. Il Comune è stata una seconda casa, mi dispiace lasciare i miei colleghi ma sono sicura che avrò tanto ancora da fare per me stessa e per la mia famiglia. ora potrò gestire diversamente il tempo. Qui in Comune lascio tanto», ha detto.

Il sindaco Guzzetti

«Oggi salutiamo la nostra Carmen che va in pensione dopo così tanti anni – ha detto il sindaco Lorenzo Guzzetti – I cittadini magari la conoscono poco perché tutti questi anni li ha passati in ragioneria, ufficio strategico per qualsiasi ente locale. Ringrazio Carmen a nome mio e di tutti i miei predecessori con i quali è stata collaboratrice leale e fedele. Grazie Carmen! Grazie di cuore! E buona vita ora che inizi il meritato riposo».