Successo per la 456esima edizione della Festa del Perdono, che ruota intorno alla devozione della Madonna dei Miracoli. Tempo benevolo, che ha premiato non solo la “fede”, ma anche la parte profana della tradizionale kermesse corbettese.

Perdono proosso, ma…

Grande partecipazione alla fiera disposta nelle vie del centro nelle giornate di giovedì e domenica, preso d’assalto il luna park, ma anche il trenino Corby, nella giornata di sabato. Gettonate le serate in musica in tensostruttura, con momenti per giovani (Mc Chicken), bimbi (baby dance e cartoon) e appassionati di liscio (Orchestra Bagutti), protagonista il Comitato Malpaga ai fornelli e Ops per la gestioen delle iniziative in villa Pagani. Sono tornati, nella serata di sabato, i fuochi d’artificio, questa volta musicali, che hanno riscosso consensi ma anchq ualche critica… ambientalista.

Premio suor Michelina

Domenica clou religioso con la consegna del premio suor Michelina alle suore benedettine. La cronaca dell’evento.