Pericoli amianto, venerdì 20 aprile alle 21 se ne discuterà a Robecchettonella sala consiliare.

Pericoli amianto: una serata per conoscerli

Una serata per conoscere i rischi e le procedure di smaltimento dell’amianto. Il Comune di Robecchetto con Induno, in collaborazione con AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto), infatti, propone un incontro informativo sulla fibra killer per venerdì 20 aprile alle 21 nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Durante la serata verrà affrontato il tema dell’amianto in tutte le sue problematiche. Inoltre verrà presentata la nuova convenzione stipulata dal Comune per la corretta rimozione e lo smaltimento dell’amianto, attraverso procedure e costi agevolati.

I relatori della serata

Relatori della serata saranno per l’Amministrazione comunale, il sindaco Giorgio Braga, il vicesindaco Alessandro Mollica e il consigliere comunale delegato Giulia Ravezzani. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante evento informativo.