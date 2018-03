Amaga prosegue con gli interventi programmati, piantati 79 alberi la scorsa settimana

Nel corso della scorsa settimana, come da programma, si è provveduto alla ripiantumazione di piante abbattute. Sono stati piantati 79 alberi, di cui in particolare: 23 tigli in Viale Papa Giovanni XXII, 4 aceri platanoide in L.go Chaplin, 5 prunus in via Paganini, 2 prunus via A. Merini, 17 ligustrum presso la scuola di via Vivaldi, 13 ligustrum all’interno del Q.re Fiera, 15 lagestroemia in via Novara.

Nelle prossime settimane saranno piantati n. 67 aceri platanoide presso il quartiere Ertos e un numero di esemplari di prunus da definire in Piazza Cavour.