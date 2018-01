Da alcune settimane i cittadini vanzaghesi che utilizzano la piattaforma ecologica hanno potuto notare

alcune piccole novità.

Piattaforma ecologica, installate le sbarre automatiche

Il nuovo sistema, che verrà inaugurato nelle prossime settimane, consentirà di regolamentare e

controllare in modo automatico gli accessi da parte degli utenti. Il sistema di controllo degli accessi sarà realizzato mediante sbarre automatiche. Queste sono gestite tramite l’utilizzo della CRS, la Carta Regionale dei Servizi. Il nuovo sistema verrà adottato per evitare il conferimento abusivo di rifiuti alla Piattaforma Ecologica da parte dei non aventi diritto.

Una tessera per poter accedere

All’ingresso della Piattaforma ecologica saranno posizionate le sbarre automatiche con apposito lettore

di tessera magnetica. Ogni utente dovrà inserire la propria tessera nel lettore per poter avere accesso.

Sia che conferisca i rifiuti con un automezzo sia che li conferisca a piedi. Inoltre il lettore registrerà l’orario di

entrata e il nominativo. Per il primo periodo l’addetto alla piattaforma ecologica avrà il compito di facilitare l’operazione per coloro che manifesteranno delle difficoltà.

Le parole dell’assessore Donghi

L’assessore all’ecologia Laura Donghi ha così commentato: