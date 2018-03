Questa mattina è partito il cantiere per l’adeguaemento della Piazza Dalla Chiesa ad Arese (primo lotto, quello riguardante la parte antistante l’accesso dell’Oratorio Don Bosco).

La riqualifica si inserisce in un percorso di progettazione partecipata e si divide in due parti: quella antistante il cinema teatro che sarà “progettata” dai cittadini, affiancati da professionisti, attraverso un percorso di progettazione partecipata. E la parte di piazza antistante l’oratorio.

“A seguito delle attività di “progettazione partecipata” che sono state fatte quest’estate per il secondo lotto (la parte davanti al comune), abbiamo dovuto chiedere alcune modifiche al progetto anche alla ditta che si è aggiudicata l’appalto del primo lotto, per renderlo maggiormente integrato” spiega l’assessore Ioli. Questo ha causato un ritardo, anche per via dei tempi di verifica del progetto esecutivo, che ha recepito le modifiche. Nel frattempo, è stata aggiudicata con gara anche la progettazione del secondo lotto, che è al momento in corso, a seguito della consultazione dei cittadini”.