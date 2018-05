Cambiano gli orari di apertura del centro multiraccolta di via Ombrone a Olgiate Olona.

Piazzola ecologica, cosa cambia

Nuovi orari alla piazzola rifiuti per venire incontro alle esigenze dei cittadini nei giorni e negli orari a loro più comodi ma anche per cercare di combattere la piaga dell’abbandono di rifiuti nei boschi, purtroppo diffuso anche a Olgiate Olona soprattutto nei mesi estivi. É stata recentemente approvata dalla giunta comunale la modifica degli orari di apertura della piattaforma ecologica di via Ombrone, dove i cittadini possono gratuitamente conferire i rifiuti.

Il commento dell’assessore

L’ampliamento degli orari estivi, in vigore fino al prossimo 30 settembre, riguarda il fine settimana e prevede la seguente articolazione: sabato: 9 – 12. – 14.30 – 18.30; domenica: 9 – 12. La società Agesp SpA è stata incaricata di effettuare il monitoraggio dell’andamento delle affluenze. L’assessore all’Ambiente, Luisella Tognoli Minorini, fa sapere che questa iniziativa è stata assunta “con lo spirito di agevolare la cittadinanza e con la consapevolezza che è preciso dovere di un pubblico amministratore fornire adeguate risposte alle esigenze dei cittadini, dopo aver accertato gli effettivi benefici che deriverebbero dall’ampliamento degli orari del centro multiraccolta”