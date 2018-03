Polizia ferroviaria: incrementati i servizi di sorveglianza per il prossimo periodo delle festività pasquali.

Polizia ferroviaria aumento dell’attività di controllo

Anche in Lombardia il periodo delle festività pasquali vedrà il consueto incremento dei servizi di Polizia Ferroviaria in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario. Diverse le forze messe in campo per contrastare l’insorgenza di reati da parte di malintenzionati.

Le misure adottate

Molte le misure di controllo adottate dalla Polizia Ferroviaria. Vi sarà un aumento delle pattuglie in stazione nelle giornate dove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori con oltre 800 pattuglie in campo. Potenziati anche i servizi a bordo dei treni e in particolare in quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura: sarà garantita la presenza su oltre 400 treni con l’impiego di 200 pattuglie. Verrà utilizzato personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno.·Inoltre vi sarà un’intensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.

Molti i mezzi in campo

Nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera la Polizia Ferroviaria della Lombardia disporrà in media di 1.655 operatori, 827 pattuglie in stazione ed a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 439 treni. In particolare i servizi antiborseggio in abiti civili sia in stazione che a bordo treno saranno 90 mentre i servizi a bordo dei treni notturni a lunga percorrenza saranno invece 12.

Alcuni consigli utili

La Polizia Ferroviaria ricorda anche alcuni consigli utili per la propria incolumità:

– Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla;

– Non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi;

– Non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento;

– Durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazione del personale di bordo.

Per un viaggio sicuro, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti si ricorda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno. Tenere sempre a mente che i “professionisti del furto” tendono a sfruttare eventuali momenti di distrazione o situazioni di assembramento di persone od oggetti per occultare i movimenti delle proprie mani.